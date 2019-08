Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Vollsperrung der L 776 nach Verkehrsunfall

Rüthen (ots)

Die Landstraße L 776 ist zwischen Rüthen und Kellinghausen im Bereich des Abzweigs Meiste nach einem Verkehrsunfall derzeit voll gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine PKW Fahrerin mit ihrem Fahrzeug die L 776 aus Lippstadt kommend in Fahrtrichtung Rüthen. In Höhe des Abzweigs Meiste wollte sie nach links abbiegen. Hier übersah sie ein entgegenkommendes Fahrzeug. Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurden insgesamt 6 Personen zum Teil schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Die L 776 ist in beide Richtungen derzeit voll gesperrt. Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. (is)

Sobald weitere, gesicherte Erkenntnisse bekannt sind, werden wir Sie auf diesem Wege benachrichtigen. Von telefonischen Nachfragen bitten wir dringend abzusehen.

