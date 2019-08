Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - 60 Kabelleitungen in der Stadthalle durchtrennt und entwendet

Rüthen (ots)

Ein unbekannter Täter gelangte in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 16 Uhr, und Donnerstagmorgen, 6.45 Uhr, in einen Kellerraum der Stadthalle in der Mittlere Straße in Rüthen. Dort durchtrennte er 60 Kabelleitungen und entwendete jeweils zirka 15 Meter von jedem Strang. Der dadurch entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02902-91000 zu melden. (reh)

