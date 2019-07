Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kellnergeldbörse gestohlen

Gronau (ots)

Am Samstag wurde gegen 15.30 Uhr in einem Restaurant am Döhrmannplatz eine Kellnergeldbörse gestohlen, die im Thekenbereich lag. Zu fraglichen Zeit hielten sich zwei verdächtige Personen in der Gaststätte auf, die wie folgt beschrieben werden:

1. Weiblich, ca. 15 Jahre alt, ca. 160 cm groß, hellbraune zum Zopf gebundene Haare, dunkler Teint

2. Männlich, ca. 11 - 12 Jahre alt.

Ein Zeuge fand die entleerte Geldbörse später im Bereich eines Parkplatzes am Hörster Platz.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

