Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Tragetasche verursacht Unfall

Werl (ots)

Am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Werler mit seinem Pedelc den Langenwiedenweg in Richtung Grafenstraße. An seinem Lenker führte er eine befüllte Tragetasche mit sich, die während der Fahrt zwischen seine Beine geriet. Hierdurch verlor er die Kontrolle über sein Gefährt und kam zu Fall. Nach dem Sturz und einer Erstversorgung wurde er mit dem Rettungswagen in das Mariannen-Hospital gebracht. Der Sachschaden beträgt zirka 150 Euro. (reh)

