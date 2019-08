Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Einladung ausgeschlagen

Soest (ots)

Ein unbekannter Täter lud einen 17-jährigen Soester am Mittwochabend, gegen 22.30 Uhr, auf ein Getränk in eine Gartenparzelle am Hepper Weg ein. Da der 17-Jährige dankend ablehnte, fühlte sich der mutmaßliche Täter beleidigt und sprang über den Gartenzaun. Anschließend schlug er dem Soester mehrfach ins Gesicht. Das Opfer floh daraufhin mit seinen Bekannten und verständigte die Polizei. Der Unbekannte wird als 25 bis 30 Jahre, zirka 175 cm lang, sportliche, breite Figur mit blonden, gegelten Haaren, welche seitlich abrasiert sind, beschrieben. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt. Da sich zur Tatzeit auch noch weitere Personen in der Gartenparzelle aufhielten, bitte die Kriminalpolizei, dass sie sich oder weitere Zeugen, unter der Rufnummer 02921-91000 melden sollen. (reh)

