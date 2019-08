POL-SO: Soest - Aufgefahren

Kreispolizeibehörde Soest

Am Dienstagnachmittag, gegen 13.55 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Autofahrer aus Soest den Westenhellweg in Richtung Dasselwall. Dort wollte er nach rechts in den Dasselwall einbiegen. Als die dortige Ampelanlage von Grünlicht auf Gelblicht wechselte, hielt er seinen Wagen an. Ein hinter ihm fahrender 47-jähriger Autofahrer aus Dortmund bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Die hinzugerufenen Polizeibeamten bemerkten unter anderen den starken Bewegungsdrang, die verengten Pupillen und geröteten Bindehäute des Dortmunders. Ein durchgeführter positiver Drogenvortest erhärtete den Verdacht. Es folgte die obligatorische Blutprobe und Beschlagnahme des Führerscheins. Durch den Auffahrunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 600 Euro. (reh)

