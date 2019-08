Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - 2,88 Promille

Werl (ots)

Ein 69-jähriger Arnsberger befuhr gestern, gegen 18.10 Uhr, mit seinem Wagen in Werl die Kämperstraße aus Richtung Kreisverkehr kommend in Richtung Tütelstraße. Hierbei touchierte er einen, am linken Fahrbahnrand abgestellten, Citroen. Da er durch Zeugen aufgefordert wurde mit seinem Wagen stehen zu bleiben, hielt er an und wartete in der Nähe bis zum Eintreffen der Polizei. Diese stellte beim Arnsberger einen Atemalkoholwert von 2,88 Promille fest. Die Beamten ordneten anschließend eine Blutprobe an und untersagten ihm das Führen von Kraftfahrzeugen. Den Unfallschaden bilanziert die Polizei auf zirka 4.500 Euro. (reh)

