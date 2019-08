Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Sichtigvor - Licht eingeschaltet?

Warstein (ots)

Ein 20-jähriger Autofahrer aus Warstein befuhr gestern, gegen 22.10 Uhr, mit seinem Wagen die B516 von Sichtigvor in Richtung Mühlheim. An der Neue Straße wollte er nach links abbiegen. Hierbei übersah er einen, ihm entgegen kommenden 18-jährigen Kradfahrer. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen den Beiden. Durch den Unfall verletzte sich der Kradfahrer leicht. Er wurde zur weiteren Untersuchung in das Warsteiner Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.100 Euro. Über den Umstand, ob der Fahrer des Zweirades auch sein Licht eingeschaltet hatte, gibt es unterschiedliche Darstellungen. (reh)

