Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Trunkenheitsfahrt?

Geseke (ots)

Am Dienstagabend, gegen 22.05 Uhr, hörten Zeugen einen Knall. Als sie auf den Windmühlenweg schauten, sahen sie einen Lkw vorbeifahren und einen geparkten Wagen, dessen Außenspiegel beschädigt war. Weiterhin zog sich eine Kratzspur an dem Wagen lang. Der 51-jährige Fahrer des Lastkraftwagens schaute sich noch das Malheur an und ging davon aus, dass man darüber auch noch am nächsten Tag sprechen könnte. Von einer Kollision hätte er nichts bemerkt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den Unfall auf und stellten beim 51-Jährigen Alkoholgeruch fest. Dieser behauptete, dass er erst nach der Fahrt etwas getrunken hätte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab über 1 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutprobe an und stellten den Führerschein des Mannes sicher. (reh)

