Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Versuchter Einbruch

Soest (ots)

Am Dienstagabend, gegen 19.15 Uhr, versuchte ein unbekannter Mann durch ein auf Kipp stehendes Fenster im Tappweg in Soest zu greifen. Eine Zeugin, die sich zu dem Zeitpunkt in der Wohnung befand, rief laut, worauf sich der unbekannte Täter entfernte. Sie konnte ihn als zirka 20 Jahre alt, schätzungsweise 175 cm lang mit dunklem, lockigem Haar beschreiben. Seine Frisur war als "Dutt" auf dem Kopf zusammengebunden. Seine Hautfarbe wird als dunkel beschrieben. Er trug zur Tatzeit ein helles Hemd mit Kringeln. Die Symbole auf dem Hemd waren blau/türkis. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

