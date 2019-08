Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Kindertagesstätte

Bergisch Gladbach (ots)

Am vergangenen Wochenende (09.08-12.08) verschafften sich unbekannte Tatverdächtige durch Hebeln Zugang zu einer Kindertagesstätte in einem Wohngebiet in Bensberg.

Unbekannte Tatverdächtige gelangten über eine von außen angebrachte Metalltreppe in die Kindertagesstätte ZAK, nachdem sie eine Balkontür im ersten Obergeschoss gewaltsam aufhebelten. Im Innenbereich wurden diverse Räumlichkeiten von den Tatverdächtigen betreten. Es wurden Schubladen und Schranktüren geöffnet und durchsucht. Eine von ihnen aufgefundene Canon Fotokamera wurde entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ef)

