Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Unfallflucht mit 6.000 Euro Schaden

Rüthen (ots)

Eine 18-jährige Autofahrerin befuhr am Mittwoch, gegen 11.15 Uhr, mit ihrem weißen Seat Ibiza die L735 aus Rüthen kommend in Richtung Suttrop. In einer leichten Rechtskurve kam ihr ein Auto, teilweise auf ihrer Fahrbahn entgegen, so dass die junge Frau nach rechts ausweichen musste. Hierbei geriet sie gegen die Leitplanke. Der dadurch entstandene Sachschaden beträgt zirka 6.000 Euro. Der Fahrer oder die Fahrerin des anderen Wagens, setzte die Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Eine nähere Beschreibung des anderen Autos konnte die 18-Jährige nicht abgeben. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02902-91000 zu melden. (reh)

