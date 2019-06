POL-HRO: Passanten retten 78-jährige Frau aus brennendem Pkw

Polizeipräsidium Rostock

Am heutigen Tag kam es in Rostock zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Gegen 12:30 Uhr befuhr die 78-jährige Fahrzeugführerin die August-Bebel-Str. in Richtung Steintor, als sie aufgrund von gesundheitlichen Problemen mit ihrem Opel von der Fahrbahn abkam und gegen zwei auf dem Seitenstreifen stehende Bäume stieß.

Das Fahrzeug fing sofort Feuer. Umsichtige Passanten erkannten die Notlage der Frau und befreiten sie aus dem Fahrzeug.

Die nur leicht verletzte Fahrzeugführerin wurde am Unfallort versorgt und konnte kurz darauf an einen Familienangehörigen übergeben werden.

Das Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr gelöscht und im Anschluss durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf 10.500 EUR geschätzt.

Aufgrund der Lösch- und Abschlepparbeiten kam es zu einer kurzzeitigen Vollsperrung der Fahrbahn.

