POL-NOM: Einbruch in Tabakladen

Northeim (ots) - Northeim, Breite Straße - Mittwoch, 14.11.2018, 21.50 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Mittwoch gegen 21.50 Uhr kam es zu einem Einbruch in das Tabakwaren- und Spirituosengeschäft in der Breiten Straße. Der Täter zerstörte mit einem Gegenstand die rahmenlose Glastür zum Verkaufsraum. Dann ging er kurz rein und nahm sich vermutlich nur eine Dose Tabak. Der Einbrecher flüchtete dann zu Fuß durch die Fußgängerzone in Richtung Markt. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Der Täter trug eine schwarz-weiß gemusterte Jacke mit Kapuze.

Die Northeimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Täter am Mittwochabend bei seinem Weg über den Markt beobachtet haben oder die auch andere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

