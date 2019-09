POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Autofahrer

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmittag um 15.40 Uhr an der Einmündung B 38 (Zubringer zur BAB 65, NW-Nord) und der L 532. Bei starkem Verkehrsaufkommen wollte eine 54jährige Opelfahrerin von der L 532 nach links auf die B 38 Richtung Autobahn abbiegen. Nachdem nach ihren Angaben ein auf der Linksabbiegerspur der B 38 stehender Autofahrer ihr per "Lichthupe" signalisierte, dass er ihr die Vorfahrt gewährt fuhr sie los und übersah hierbei einen 47jährigen Audifahrer, der auf der Geradeausspur Richtung Autobahn fuhr. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei sich der Audifahrer mittelschwer verletzte. Er musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten, bei denen die Feuerwehr Neustadt sowie mehrere Rettungsfahrzeuge und Abschlepper beschäftigt waren, kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf dem vielbefahrenen Zubringer. Der Sachschaden beträgt ca. 10.000 EUR.

