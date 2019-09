Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal: Zwei Einbrüche in Arztpraxen

Nettetal (ots)

Bargeld erbeuteten bislang unbekannte Einbrecher in zwei Arztpraxen in Bocholt und Sittard. Im Laufe der Nacht zu Mittwoch gelangten die Diebe nach Einschlagen eines Fensters in die Räumlichkeiten und nahmen die dort befindlichen Bargeldbestände nebst Behältnissen mit. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das KK 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /ah (1043)

