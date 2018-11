BPOL NRW: Bundespolizei warnt vor lebensgefährlichem Verhalten von Bahnreisenden

2 weitere Medieninhalte

Aachen - Stolberg (ots) - In letzter Zeit ist es am Hauptbahnhof in Stolberg vermehrt zu lebensgefährlichen Gleisüberschreitungen gekommen. Aufgrund der aktuellen Bauarbeiten am Hauptbahnhof in Stolberg wurde eine Behelfsbrücke zum Erreichen der verschiedenen Bahnsteige errichtet. Diese dient zum sicheren Überqueren der Gleisanlagen. Leider wird diese Behelfsbrücke aus unerklärlichen Gründen teilweise nicht genutzt. Es gibt immer wieder Reisende, die besonders zu den Morgenstunden die lebensgefährliche Abkürzung über die Gleise wählen. Augenscheinlich unterschätzen hier viele die Gefahren, die dort lauern. Züge durchfahren Bahnhöfe teilweise mit sehr hohen Geschwindigkeiten (über 100 km/h). Sollte man sich zu diesem Zeitpunkt im Gefahrenbereich befinden, ist es oftmals zu spät, wieder auf den sicheren Bahnsteig zu gelangen. Auch wenn man den Zug noch in weiter Ferne wähnt, ist er innerhalb kürzester Zeit auf gleicher Höhe.

Deshalb rät die Bundespolizei:

- Betreten Sie nie den Gleisbereich - Nutzen Sie für das Überqueren der Gleise ausschließlich die hierfür bestimmten Bahnübergänge und Unterführungen - Riskieren Sie nicht ihr eigenes Leben durch Missachtung von Verhaltensregeln von Bahnanlagen und durch verbotene Abkürzungen über Gleise - Beachten Sie Warn- und Verbotsschilder

Die eigene Vorsicht ist der beste Unfallschutz!

