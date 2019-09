Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg - schwerer Verkehrsunfall

Offenburg (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 04:40 Uhr, befuhr ein 63-jähriger mit seinem BMW die B33 talwärts in Fahrtrichtung Hornberg. In Höhe des Ortsteiles Niederwasser kam er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen die dortige Felswand. Durch die Kollision wurde der allein im Pkw befindliche Fahrzeugführer schwer verletzt, am Pkw selbst entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Das Polizeirevier Haslach hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

/FDR

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 21 0

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell