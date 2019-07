Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Fahndungserfolg - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Gießen / Linden (Mittelhessen) (ots)

Ende der Reise ist Bahnhof Linden. So erging es am vergangenen Freitagabend (26.7.), gegen 22.30 Uhr, einem 23-Jährigen in einer Regionalbahn von Gießen in Richtung Frankfurt am Main.

Beamte der Bundespolizei hielten sich im Rahmen eines Fahndungs- und Schwerpunkteinsatzes ebenfalls in diesem Zug auf und wurden auf den Mann aufmerksam.

Bei der Überprüfung seiner Identität stießen die Bundespolizisten auf einen bestehenden Haftbefehl.

Wegen mehrerer Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilte ihn das Amtsgericht Gießen zu einer Haftstrafe von 662 Tagen.

Die Bundespolizisten brachten ihn in die Justizvollzugsanstalt Gießen.

