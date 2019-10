Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis

Aalen (ots)

Aalen: Zeugen gesucht - Unfall beim Abbiegen

Am Donnerstagabend, gegen 18:50 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß an der Kreuzung Stuttgarter Straße und Wilhelm-Merz-Straße, welche durch eine Ampelschaltung geregelt ist. Ein 27-Jähriger Skoda-Fahrer fuhr auf der Stuttgarter Straße stadtauswärts. An der Kreuzung bog er nach links in die Wilhelm-Merz-Straße ein. Hierbei kollidierte er mit einer 22-jährigen Hyundaifahrerin. Beide Fahrzeuglenker wurden nicht verletzt. Es entstand an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Aalen sucht unter der Telefonnummer 07361 524 Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere der Ampelschaltung geben können.

