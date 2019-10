Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Illegale Müllablagerung - Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Abtsgmünd: Illegale Müllablagerung

Vermutlich am Donnerstag zwischen 9.30 und 12.30 Uhr legten Unbekannte rund anderthalb Kubikmeter Sperr- und Hausmüll an einer Grillhütte am Büchelberger Grat ab. Zeugen beobachteten einen weißen Kastenwagen, der evtl. in Zusammenhang mit der Sache steht. Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten Abtsgmünd, Tel.: 07366/96660.

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln der Fahrspur auf der B 29 auf Höhe Ausfahrt Aalen-Unterrombach übersah ein 78-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 14.15 Uhr den neben ihm fahrenden Pkw VW Golf eines 52-Jährigen. Er streifte diesen mit seinem Fahrzeug, wobei ein Sachschaden von rund 1200 Euro entstand.

Ellwangen: Radfahrer übersehen

Eine 86 Jahre alte Golf-Fahrerin fuhr am Freitag gegen 10.30 Uhr in den Kreisverkehr der Daimlerstraße ein und übersah dabei einen 37-jährigen Radfahrer. Dieser wurde durch den Aufprall auf den Boden geworfen. Er zog sich Verletzungen zu, die Im Krankenhaus behandelt wurden. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Rosenberg: Aufgefahren

Ein Auffahrunfall mit drei Beteiligten ereignete sich am Donnerstag auf der L1060 zwischen Willa und Rosenberg. Eine 47-jährige VW-Fahrerin erkannte gegen 17.30 Uhr zu spät, dass der Verkehr vor ihr anhielt und fuhr auf den VW eines 46-Jährigen auf. Dieser wurde in der Folge noch auf den Fiat eines 38-Jährigen aufgeschoben. Es entstand Sachschaden von rund 12.000 Euro. Die Beteiligten wurden teils verletzt.

Rainau: Aufgefahren - 7000 Euro Sachschaden

Verkehrsbedingt musste eine 52-Jährige ihren Pkw Ford Kuga am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr auf der Landesstraße 3319 zwischen Dalkingen und Ellwangen anhalten. Eine 68-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Mercedes Benz auf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 7000 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Unfall beim Rangieren

Auf rund 1500 Euro beläuft sich der Sachschaden, den eine 18-Jährige bereits am Mittwochmittag kurz nach 13 Uhr verursachte, als sie mit ihrem Pkw Opel beim Rangieren einen in der Heidenheimer Straße abgestellten Pkw Mercedes Benz beschädigte.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Von einer Bushaltestelle fuhr ein 51-Jähriger am Donnerstagabend kurz vor 20 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter in den fließenden Verkehr auf die Herlikofer Straße ein. Dabei übersah er den in Richtung Innenstadt fahrenden Pkw Ford eines 20-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Mutlangen: Vorfahrt missachtet - 2500 Euro Sachschaden

Eine 26-Jährige verursachte am Donnerstagnachmittag kurz nach 17 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand. Mit ihrem Pkw Ford Mondeo fuhr sie von einem Parkplatz auf die Spraitbacher Straße ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden Linienbusses und streifte diesen im hinteren Bereich.

