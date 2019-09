Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Schlangenlinienfahrt

Möhnesee (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fiel ein 41-jähriger Mann vom Möhnesee beim Kauf einer Flasche Alkohol auf. Da er augenscheinlich alkoholisiert war und trotzdem in ein Auto stieg, wurde die Polizei informiert. Diese konnte den Möhneseer dann in Körbecke am Südufer nach leichter Schlangenlinienfahrt anhalten. Nach dem der Alkoholgeruch auch für die Beamten deutlich wahrnehmbar war bestätigte ein durchgeführter Atemalkoholtest mit 2,38 Promille den Verdacht. Es folgte die obligatorische Blutprobe und Sicherstellung des Führerscheines. (reh)

