POL-SO: Bad Sassendorf - Neuer Bezirksdienstbeamter

Bad Sassendorf (ots)

Ganz neu ist Polizeihauptkommissar Wolfgang Dienst in Bad Sassendorf sicher nicht. Der gebürtige Familienvater aus Lohne trat jetzt die Nachfolge von Werner Schönbrunn im Kurort an. Wolfgang Dienst ist seit 1985 in der Kreispolizeibehörde tätig. Zunächst war er im Wach- und Wechseldienst sowie sechs Jahre als Polizeieinsatztrainer tätig. 2001 wechselte er dann zum Bezirksdienst. Er betreute dort fast 18 Jahre den Soester Westen bevor er nun den Bezirksdienst in seinem Heimatort übernahm. "Ich freuen mich auf die Arbeit hier und auf die vielen netten Kontakte zu den Sassendorfern." Er ist ab sofort polizeilicher Ansprechpartner und wird in der gesamten Gemeinde Veranstaltungen begleiten. (lü)

