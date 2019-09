Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Mit Schere herumgelaufen

Soest (ots)

Ein 45-jähriger Mann aus Wickede war am Montag, gegen 14 Uhr, offensichtlich damit unzufrieden, dass er im Besucherraum der Wache in Soest, aufgrund des starken Besucheraufkommens, warten musste. Er zeigte den Polizeibeamten noch den "berühmten" Mittelfinger und verließ das Gebäude. Gegen 15.50 Uhr wurden die Beamten dann zum Soester Citycenter am Bahnhof nach Soest entsandt. Der psychisch auffällige Mann lief dort mit freiem Oberkörper und einer Schere herum. Er pöbelte hierbei aggressiv die Passanten an. Als ihn die Streifenwagenbesatzung dort antraf beleidigte und bedrohte er sie. Im Rahmen der folgenden Durchsuchung konnte bei ihm die Schere aufgefunden werden. Die Nacht endete für den 45-Jährigen in der Zelle auf der Wache in Soest. (reh)

