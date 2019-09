Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Budberg - Dach der Gemeinschaftshalle brannte

Werl (ots)

Am Montagabend, gegen 18.50 Uhr, wurde durch einen Zeugen ein Brand auf dem Dach der Gemeinschaftshalle in Budberg in der Michaelstraße gemeldet. Die hinzugezogenen Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und übernahm die weiteren Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen führte eine Fachfirma nachmittags noch Dacharbeiten in dem Bereich aus bei denen auch ein Brenner eingesetzt wurde. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell