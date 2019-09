Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Höingen - Einbruch in Lagerhalle

Ense (ots)

Am Montag, gegen 10.30 Uhr, wurde der Diebstahl von drei Arbeitsgeräten, sogenannte "Ameisen" und einem Ladegerät für Arbeitsmaschinen, im Industriegebiet von Höingen, Zum Kleifeld, entdeckt. Am Sonntag, gegen 16.40 Uhr, hatte man letztmalig die Geräte noch gesehen. Wie die unbekannten Täter in die Halle gelangen konnten, steht bislang noch nicht fest. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

