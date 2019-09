Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Geldautomaten angegangen

Werl (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde gegen Mitternacht ein Geldautomat an der Unnaer Straße gewaltsam geöffnet. Der oder die Täter gelangten über das Dach in das Gebäude, in dem sich der Automat befand. Aus dem Bankautomaten entwendeten sie dann das Bargeld. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

