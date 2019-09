Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Einbruch in Vereinsheim

Lippstadt (ots)

In der Zeit zwischen Samstagabend, 19.30 Uhr, und Sonntagmorgen, 06.30 Uhr, brachen unbekannte Täter auf dem Gelände eines Vereinsheimes in Lipperode, Delbrücker Weg in einen Bauwagen ein. Weiterhin versuchten sie das Dachfenster des dortigen Neubaus einzuwerfen, was jedoch misslang. Sie traten daraufhin die Tür eines Containers auf, der als Aufenthaltsraum des dort ansässigen Sportvereines genutzt wird. Aus dem Raum wurden nach bisherigen Erkenntnissen zwei Schlüssel entwendet. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

