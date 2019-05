Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 32-jähriger Ladendieb

Ludwigshafen (ots)

Ein 32-Jähriger stahl am Dienstag (07.05.2019) drei Rasierer im Wert von 31 Euro und versuchte anschließend zu flüchten. Gegen 17.30 Uhr beobachtete der Ladendetektiv eines Drogeriemarktes in der Ludwigsstraße, wie ein Mann Rasierer in seiner Jackentasche steckte. Beim Verlassen des Drogeriemarktes sprach der Ladendetektiv den Dieb an. Daraufhin schubste der 32-Jährige den Detektiv und versuchte mit der Beute zu fliehen. Dieser konnte ihn glücklicherweise festhalten, bis die Polizei eintraf. Der 32-Jährige muss sich nun wegen räuberischem Diebstahl verantworten. Der Ladendetektiv wurde nicht verletzt.

