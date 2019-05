Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Feuer auf Dach

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte zündelten am Dienstag (07.05.2019) auf einem Dach einer Diskothek in der Yorckstraße und riefen die Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 12.40 Uhr teilten mehrere Notrufe mit, dass Rauch von einem Dach in der Yorckstraße aufsteigen würde. Die Feuerwehr stellte zwei rauchende Stellen auf dem Dach fest und löschte diese. Zu einer Beschädigung des Daches kam es nicht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

