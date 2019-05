Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ampel beim Rangieren beschädigt

Ludwigshafen (ots)

Ein LKW hat am Montag (06.05.2019) einen Schaden in Höhe von 5000 Euro verursacht, nachdem er beim Rangieren gegen eine Ampel fuhr. Der 46-Jährige war gegen 10.45 Uhr mit seinem LKW in der Fontanestraße unterwegs, als er dort aufgrund einer Engstelle rangieren musste. Hierbei übersah er eine Ampel und kollidierte mit dieser. Die Funktion der Ampel wurde durch den Unfall nicht beeinträchtigt.

