Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Handtasche aufgeschlitzt und Bargeld gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte erbeuteten bereits am Freitag (03.05.2019) 500 Euro Bargeld von einer 77-Jährigen. Die Frau war zwischen 11 Uhr und 12 Uhr in der Oppauer Straße im Stadtteil Edigheim unterwegs, also Unbekannte die Tasche mit einem spitzen Gegenstand aufschlitzten und das Bargeld in Höhe von 500 Euro entnahmen. Von der Tat bekam die 77-Jährige nichts mit. Erst am Folgetage bemerkte sie das Fehlen des Geldes und die aufgeschnittene Handtasche. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Jan Liebel

Telefon: 0621-963-1033

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



