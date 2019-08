Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei sucht Uhrenbesitzer - Fundsachen aus dem Paderborner Dom

Bild-Infos

Download

Paderborn (ots)

(mb) Die Polizei sucht die Besitzer von vier Armbanduhren, die am 1. August 2019 im Paderborner Dom gefunden wurden.

In der Liboriwoche besuchte ein Mann (54) aus Borchen den Dom. In einer der Kirchenbände entdeckte er vier Armbanduhren, unter anderem von namhaften Herstellern wie "Breitling". Der Finder brachte die Uhren zum Fundbüro, das wiederum sofort die Polizei einschaltete. Wegen des Verdachts, dass es sich um Diebesgut handelt, wurden die Uhren sichergestellt. Bislang konnten die Asservate keiner angezeigten Straftat zugeordnet werden. Die Polizei hat jetzt ein Foto der Uhren veröffentlicht und versucht so, die rechtmäßigen Besitzer zu ermitteln.

Wer Angaben zur Herkunft der Uhren machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 bei der Polizei zu melden.

