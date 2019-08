Polizei Paderborn

POL-PB: Im Wald verunglückt - Drogen im Auto entdeckt

Bad Wünnenberg (ots)

(mb) Bei einem Alleinunfall auf der B480 ist am frühen Dienstagmorgen ein Autofahrer leicht verletzt worden. Für Polizei und Rettungskräfte ein ungewöhnlicher Fall, dem Strafanzeigen gegen den Verunglückten folgen.

Ein Autofahrer (49) fuhr gegen 03.40 Uhr auf der B480 in Richtung Alme. Etwa in Höhe des Nettetalwegs sah er die Rückleuchten eines Autos durch ein Gebüsch im Wald. Der Zeuge stoppte und entdeckte einen verunglückten Opel-Corsa, der von der Straße abgekommen war, durch das Gebüsch in den Wald gerollt und vor einem Baum zum Stillstand gekommen war. Am Steuer des Autos saß ein 38-jähriger Mann. Nach Angaben des Fahrers war der Unfall schon vor etwa 30 Minuten passiert. Durch den Zeugen wurde der Rettungsdienst alarmiert. Der mutmaßlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehende Mann wurde von den Rettungskräften wegen des Verdachts einer schwereren Verletzung durch die Heckklappe des Opels aus dem Auto befreit. Mit einem Rettungswagen wurde der Mann in ein Krankenhaus nach Brilon gebracht und dort ambulant behandelt. Im Auto wurde eine blutverschmierte Brille entdeckt, die nicht dem Fahrer gehörte. Da nicht auszuschließen war, dass eine weitere Person verletzt worden war, suchten Polizei und Rettungskräfte das Umfeld ab. Zudem wurde ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera eingesetzt. Ein weiterer Verletzter konnte nicht entdeckt werden. Wem die Brille gehört ist bislang nicht geklärt. Die Polizei fand im Auto mehrere Tütchen mit Marihuana und Utensilien für den Drogenverkauf. Die Beweismittel stellten die Beamten sicher. Darüber hinaus wurden das Auto und der Führerschein des Fahrers beschlagnahmt. Dem 38-Jährigen wurden Blutproben entnommen. Während der Unfallaufnahme war die B480 zeitweise komplett gesperrt. Die Maßnahmen der Polizei endeten gegen 05.45 Uhr. Wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung durch Fahren unter Drogen- und Alkoholwirkung sowie des Verdachts des Drogenhandels laufen jetzt Strafanzeigen gegen den Corsafahrer.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell