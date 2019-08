Polizei Paderborn

POL-PB: Mit vier Kindern verunglückt

Büren (ots)

(mb) Bei einem Alleinunfall auf der L637 sind am Sonntag der Autofahrer und vier Kinder verletzt worden.

Ein 23-jähriger Citroen-C4-Fahrer fuhr gegen 17.15 Uhr durch das Almetal von Alme in Richtung Weine. Zwischen der Kreisgrenze und Ringelstein kam der Wagen nach rechts von der Straße ab und prallte gegen die Grabenböschung. Das Auto blieb stark beschädigt im Graben liegen. Der Fahrer und vier weitere Insassen, zwei Mädchen (12) und zwei Jungen (1/11), erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die fünf Verletzten mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus nach Brilon. Es besteht der Verdacht, dass der junge Fahrer eingenickt ist und so den Unfall verursacht hat. Deswegen beschlagnahmte die Polizei den Führerschein des 23-Jährigen und erstattete Strafanzeige.

