Polizei Paderborn

POL-PB: Tödlich verletzter Radfahrer in Hövelhof

Hövelhof (ots)

Freitag, 16.08.2019, 21:07 Uhr Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem 24jährigen Pkw-Fahrer auf der Gütersloher Straße in Hövelhof ist der 78jährige Radfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Einmündung Industriestraße. Der Pkw Fahrer befuhr dabei die Gütersloher Straße in Richtung ortsauswärts. Der genaue Fahrweg des Radfahrers, der sich plötzlich auf der Fahrbahn vor dem Pkw befand, ist unter anderem Inhalt der polizeilichen Ermittlungen. Der in Hövelhof wohnende Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf verstarb. Der ebenfalls in Hövelhof wohnende Pkw Fahrer wurde leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht werden.

