Polizei Paderborn

POL-PB: Vorfahrt missachtet - zwei Verletzte

Hövelhof (ots)

(mb) Zwei verletzte Autoinsassen forderte am Freitagmorgen ein Verkehrsunfall auf der Gütersloher Straße.

Gegen 06.00 Uhr fuhr ein 24-jähriger Fordfahrer auf der Straße Am Holtebach zur Gütersloher Straße. An der Einmündung bog er nach links ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines in Richtung Kaunitz fahrenden Mercedesfahrers (21). Der Merdes prallte frontal gegen die linke vordere Ecke des Ford. Beide Autos wurden erheblich beschädigt. Der Mercedesfahrer sowie seine Beifahrerin (20) erlitten Verletzungen. Die verletzte Frau wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

