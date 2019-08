Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen, Unfall, Diebstahl

Aalen (ots)

Aalen-Fachsenfeld: Unfallflucht

Vermutlich beim Ausparken streifte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag einen neben ihm geparkten roten Pkw Mercedes Benz am linken hinteren Radlauf, der zwischen 10 Uhr und 11.20 Uhr auf einem Parkplatz unterhalb der Turnhalle in der Pleuerstraße geparkt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von etwa 800 Euro.

Hinweise bitte an den Polizeiposten Abtsgmünd, Telefon 07366 96660.

Heubach: Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in der Rechbergstraße mehrere Fahrzeuge mit roter Farbe beschmiert. Außerdem wurden auf ein Garagentor sowie die Fahrbahn mit Farbe besprüht. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Die Polizei Heubach bittet um Hinweise unter Telefon 07173 8776.

Heubach: Sachbeschädigung an Schule

An einer Schule in der Adlerstraße wurde zwischen Donnerstag, 08.08.2019 und Freitag 09.08.2019 eine Scheibe beschädigt und ein Raumbelüfter zum dortigen Aufenthaltsraum gewaltsam aus der Wand gerissen. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert.

Die Polizei Heubach bittet um Hinweise unter Telefon 07173 8776.

Böbingen: Diebstahl von Traktorteilen

Zwischen Donnerstag, 1.8. und Donnerstag, 15.8.2019 wurden auf dem Gelände einer Firma in der Mögglinger Straße von insgesamt 4 Neutraktoren der Marken Deutz und Lindner Traktorteile entwendet. Der Abtransport der zwischen ca. 20-25 kg schweren Teile dürfte mit einem Fahrzeug erfolgt sein.

Die Polizei Heubach bittet um Hinweise unter Telefon 07173 8776.

