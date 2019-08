Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Sachbeschädigung, Einbruch

Aalen (ots)

Aalen und Neresheim: Fahrzeuge beschädigt und geflüchtet

Auf rund 600 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein unfallflüchtiger LkwFahrer am Mittwochabend verursachte. Kurz nach 21 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Pkw Ford die Landesstraße 1084 zwischen Elchingen und Ebnat. Seinen Angaben zufolge kam ihm dort ein weißer Lkw entgegen, der auf die Fahrspur des Fahranfängers geriet und dessen Pkw streifte.

Aalen Zwischen 7 und 18.30 Uhr am gestrigen Mittwoch streifte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Pkw, der in dieser Zeit in der Friedrichstraße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 600 Euro.

Aalen Ein ebenfalls unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Mittwochmorgen einen Sachschaden von ca. 1500 Euro, als er einen VW Golf beschädigte, der in der Ulmer Straße beim Proviantamt abgestellt war. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen Lkw oder Gabelstapler. Die Beschädigungen entstanden zwischen 5 und 6.30 Uhr.

Hinweise in allen Fällen bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Fahrzeug beschädigt und davongefahren

Am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr beschädigte ein 21-Jähriger mit seinem Pkw Skoda beim Ausparken in Parkhaus Spritzenhausplatz einen dort abgestellten Pkw Skoda Kodiak, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand. Der junge Mann fuhr davon, obwohl Passanten ihn auf den Unfall angesprochen hatten. Über die Videoüberwachung konnte das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges und damit auch der 21-Jährige rasch ermittelt werden.

Riesbürg: Von der Fahrbahn abgekommen

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 6000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 17.45 Uhr ereignete. Mit ihrem Pkw Skoda kam eine 19-Jährige auf der Kreisstraße 3305 zwischen Riesbürg-Pflaumloch und Kirchheim nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Am Fahrzeug der jungen Frau entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Ellwangen: Glasscheiben beschädigt

Unbekannte schlugen zwischen Samstagmittag 14 Uhr und Mittwochmorgen 8.45 Uhr zwei Fensterscheiben des Waldkindergartens Eulennest ein. Der Kindergarten liegt in der Verlängerung Kapuzinerweg im Goldrainwald. Der Täter stieg dann über die geöffneten Fenster in den Kindergarten ein; entwendet wurde jedoch nichts. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere hundert Euro.

Ellwangen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 47-Jähriger seinen Pkw VW Passat am Mittwochmittag kurz vor 12 Uhr auf der Haller Straße anhalten. Ein 32-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Skoda auf, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Stödtlen: Parkrempler

Die bislang unbekannte Fahrerin eines weißen Kleinbusses beschädigte am Dienstagnachmittag zwischen 14 und 15 Uhr einen in der Berlisstraße abgestellten Pkw Nissan. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Göggingen: Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3260 zwischen Göggingen und Schechingen erfasste eine 48-Jährige am Mittwochabend gegen 20 Uhr mit ihrem Pkw Mercedes Benz ein die Fahrbahn querendes Reh. Bei dem Anprall wurde das Tier getötet; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.

Waldstetten-Wißgoldingen: Einbruch

Im Zeitraum zwischen Freitag, 2.8. und Mittwochabend 20.15 Uhr drangen Unbekannte in ein Gebäude in der Bergstraße ein. Die Täter durchsuchten sämtliche Innenräume, wobei sie einen aufgefundenen Haustürschlüssel von innen ins Schloss steckten, damit sie ungestört blieben. Über evtl. Diebesgut und den entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken ihres Pkw Nissan beschädigte eine 51-Jährige am Mittwoch gegen 17.40 Uhr einen hinter ihr vorbeifahrenden Pkw Mercedes Benz. Bei dem Unfall, der sich in der Heldenbergstraße ereignete, entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

