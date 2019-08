Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ellwangen: Drei Drogendealer in Haft

Ellwangen (ots)

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen in der Rauschgiftszene gerieten zwei Männer aus Ellwangen und ein Mann aus Jagstzell ins Visier der Kriminalpolizei. Am Donnerstag, 08.08.2019, wurden auf Beschluss der Staatsanwaltschaft Ellwangen die Wohnungen der drei Männer durchsucht. Da sich bereits im Vorfeld der Verdacht ergab, dass sich in den Wohnungen neben Betäubungsmitteln auch Waffen befinden, wurden die Ermittler von Spezialkräften des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt. Bei den Durchsuchungen konnten die Beamten über ein Kilogramm Amphetamin, eine kleinere Menge Marihuana, einen fünfstelligen Bargeldbetrag sowie zwei Schreckschusswaffen auffinden. Alle drei Männer wurden am 09.08.2019 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 28 Jahre alten Mann mit bosnisch-herzegowinischer Staatsbürgerschaft, einen 37-jährigen Deutschen sowie einen 30-jährigen Kosovaren.

