Polizei Paderborn

POL-PB: Unfallflucht in der Straße Im Bruch

Bad Lippspringe (ots)

Samstag, 17.08.2019, 14:00h Zur o.a. Zeit stand ein blauer BMW 235 i in Bad Lippspringe Im Bruch vor der Hausnummer 6. Dadurch entstand auf der Straße eine Engstelle. Als der Fahrzeughalter zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest , dass am hinteren rechten Radhaus seines Fahrzeugs ein Streifschaden durch ein offensichtlich vorbeifahrendes anderes Fahrzeug verursacht wurde. Der Verursacher hat sich jedoch nicht bemerkbar gemacht und ist von der Unfallstelle geflüchtet. Der entstandene Schaden am BMW wird von der Polizei auf 100,00 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter 05251-3060 mit der Polizei Paderborn in Verbindung zu setzen.

