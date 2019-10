Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand 09:00 Uhr: Unfall bei der Unfallaufnahme

Aalen (ots)

Unfall während der Unfallaufnahme Ellwangen Am Freitagnachmittag kam es auf der L 2200 zunächst gegen 16.50 Uhr zu einem Auffahrunfall, als eine 58-jährige Hyundai-Lenkerin nach links in Richtung Eigenzell abbiegen wollte. Eine nachfolgende 49-jährige Audi-Lenkerin er kannte dies zu spät und fuhr auf den Hyundai auf. Dabei entstand ein Sachschaden von 2500 Euro. Während der Unfallaufnahme wollte ein 57-jähriger Golf-Lenker an der Unfallstelle vorbei fahren und streifte dabei den Außenspiegel eines wartenden Pkw. Der 57-Jährige fuhr jedoch weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Er konnte an seiner Wohnanschrift durch eine Polizeistreife angetroffen werden. Dabei stellten die Beamten fest, dass er erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Der Unfallverursacher musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

