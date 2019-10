Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ zehn Verstöße, Fahrverbot und Überholen über Sperrfläche++ Einbruch in Lebensmittelgeschäft ++ "gescheitert" - maskierte Einbrecher versuchen sich an Tankstellengebäude ++

Lüneburg (ots)

Presse - 09.10.2019 ++

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Lebensmittelgeschäft

In der Nacht zum 09.10.19 brachen unbekannte Täter in ein Lebensmittelgeschäft in der Straße Auf dem Wüstenort ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein, ergriffen Alkohol und Tabakwaren und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl aus Schaukasten

Unbekannte Täter zerschlugen in der Nacht zum 09.10.19 in der Glockenstraße einen Schaukasten und stahlen daraus mehrere Taschen und einen Rucksack. Einen weiteren Schaukasten aufzubrechen schlug fehl, jedoch wurde das Glas beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Rullstorf - Einbrecher stehlen Motorsägen

Unbekannte Täter brachen zwischen dem 02. und 07.10.19 in den Lagerraum eines ehemaligen Stalls in der Alte Dorfstraße ein. Die Täter brachen ein Schloss auf und nahmen aus dem Lagerraum mehrere Motorsägen und eine Motorsense mit. Es entstand ein Schaden von ca. 2.100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Dahlenburg - Scheibe eingeschlagen

Zwischen dem 07.10.19, 11.00 Uhr, und dem 08.10.19, 06.00 Uhr, schlugen unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines Audi ein, der in der Gartenstraße auf einem Firmenparkplatz abgestellt war. Aus dem Pkw wurde nichts entwendet, jedoch entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel.: 05851/1611, entgegen.

Bardowick - Pkw zerkratzt

Ein Seat, der in der Zeit vom 08.10.19, 19.10 Uhr, bis zum 09.10.19, 10.35 Uhr, im Ilmer Weg abgestellt war, wurde von unbekannten Tätern derart zerkratzt, dass ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/925050, entgegen.

Amt Neuhaus/ Scharnebeck - Wildkamera entwendet bzw. zerstört

In der Nacht zum 09.10.19 haben unbekannte Täter eine Wildkamera gestohlen, die auf einem Grundstück im Gülzer Weg angebracht war. Bereits am 23.08.19, gegen 20.40 Uhr, wurde aus einer Wildkamera, die im Bereich des Schulzentrums im Duvenbornsweg in Scharnebeck aufgehängt ist die Speicherkarte entwendet. Weiterhin zerstörte der Täter die Kamera. Bei dem Täter handelte es sich um einen Jugendlichen/jungen Mann mit kurzen, braunen Haaren, der mit einem blau-gemusterten, kurzärmeligen Hemd bekleidet war. Die entstandenen Schäden belaufen sich insgesamt auf mehrere hundert Euro. Hinweise nehmen die Polizei Amt Neuhaus, Tel.: 038841/20732, bzw. die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/912390, entgegen.

Lüneburg - ohne Führerschein unterwegs

Am Vormittag des 08.10.19 wurde ein polizeilich bekannter BMW-Fahrer in der Salzstraße von der Polizei kontrolliert. Er gab den Polizeibeamten gegenüber mehrfach falsche Personalien an, was dem 38-Jährigen jedoch nichts nützte. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und weiterhin ein Ordungswidrigkeitsverfahren aufgrund der Angabe der falschen Personalien eingeleitet.

Lüneburg - drei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Am 08.10.19, gegen 14.50 Uhr, befuhren eine 58-Jährige mit ihrem VW Passat und eine 19 Jahre alte Fahrerin eines VW Polo in dieser Reihenfolge die Bleckeder Landstraße in Richtung stadteinwärts. Die Fahrerin des VW Passat musste ihren Pkw abbremsen, als ein vorausfahrender Pkw in die Bunsenstraße abbog. Die 19-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. Beide Fahrerinnen sowie eine 36-jährige Mitfahrerin im VW Passat wurden bei dem Unfall jeweils leicht verletzt. An den Pkw entstanden Sachschäden von ca. 6.000 Euro.

Melbeck - Pkw angefahren und geflüchtet

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Fahrzeuges ist am 09.10.19 gegen einen Pkw Daimler gestoßen, der in der Zeit von 08.30 bis 09.00 Uhr, auf dem Parkplatz einer Tierklinik in der Straße Am Alten Werk abgestellt war. Bei dem Zusammenstoß wurde der Daimler derart beschädigt, dass ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher bzw. die Unfallverursacherin fuhr jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugenhinweise werden von der Polizei Melbeck, Tel.: 04134/9017900, erbeten.

Lüchow-Dannenberg

Clenze - "gescheitert" - maskierte Einbrecher versuchen sich an Tankstellengebäude

In ein Tankstellengebäude in der Ostpreußenstraße in Clenze einzubrechen, versuchten mehrere unbekannte und maskierte Täter in den Nachtstunden zum 09.10.19. Die Unbekannten versuchten sich gegen 02:00 Uhr mit einem Werkzeug, scheiterten jedoch, so dass sie mit einem dunklen Pkw wegfuhren. Es entstand ein Sachschaden von gut 3000 Euro. Die Männer wurden bei der Tatausführung gefilmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Clenze - "Kollision"

Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam es in den Morgenstunden des 08.10.19 auf der Kreisstraße 18 - Mühlenstraße. Ein 39 Jahre alter Fahrer eines Pkw Opel Astra war gegen 07:30 Uhr in der Mühlenstraße unterwegs und wollte nach links in die Ostpreußenstraße abbiegen. Dabei übersah der 39-Jährige einen entgegenkommenden Pkw VW Golf eines 18-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von gut 9000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Lemgow, OT. Schweskau - mit Motorroller gestürzt

Vermutlich aufgrund einer Straßenverunreinigung durch Maismehl auf der Fahrbahn kam ein 81 Jahre alter Moped-Fahrer in den Mittagsstunden des 08.10.19 auf der Landesstraße 259 ins Straucheln und stürzte gegen 11:20 Uhr. Der Senior wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Salzwedel gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro.

Uelzen

Landkreis Uelzen/Bevensen - "Verkehrsüberwachung auf der Bundesstraße 4": Polizei misst die Geschwindigkeit - zehn Verstöße, Fahrverbot und Überholen über Sperrfläche

Im Rahmen der Präsenz- und Überwachungsmaßnahmen auf der Bundesstraße 4 von Lüneburg über Melbeck, Bienenbüttel, Bad Bevensen, Tätendorf-Eppensen, Uelzen, Holdenstedt bis Breitenhees kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 08.10.19 die Geschwindigkeit im Bereich Hoystorfer Berg. Dabei waren insgesamt zehn Fahrer zu schnell unterwegs. Den Tagesschnellsten, einen 48 Jahre alten Fahrer eines Pkw Skoda, erwartet mit 152 km/h ein Fahrverbot. Darüber hinaus ahndeten die Beamten ein Überholverbotsverstoß: Ein Autofahrer hatte trotz Überholverbot und unklarer Verkehrslage und unter Nutzung einer Sperrfläche überholt.

Hintergrund: Nach insbesondere mehreren schweren Verkehrsunfällen teilweise mit Todesfolge hat die Polizei der Region ihre Überwachungsmaßnahmen im Bereich der vielbefahrenden Bundesstraße intensiviert.

"In den nächsten Tagen und Wochen wird die Polizei auch in Abstimmung mit den Landkreisen ihre Präsenz- und Überwachungsmaßnahmen in der Region fortsetzen und dabei ein besonderes Augenmerk auf die stark frequentierte Bundesstraße 4 haben."

In den Morgenstunden des 09.10.19 kontrollierte die Polizei auch den Verkehr in der Mauerstraße von Uelzen. Dort ahndeten die Beamten insgesamt 12 Handy- und Gurtverstöße.

Uelzen - Plane aufgeschlitzt

Gleich an drei Seiten schlitzten Unbekannte in der Nacht zum 09.10.19 die Plane eines in einer Parkbucht in der Veerßer Straße abgestellten Werbeanhängers auf. Parallel wurde ein Reifen beschädigt, so dass ein Sachschaden von gut 2500 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - angetrunken unterwegs - 0,8 Promille - Fahrverbot

Einen alkoholisierten Fahrer eines Pkw VW Golf stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 08.10.19 in der Röntgenstraße. Ein Atemalkoholtest ergab in den späten Abendstunden des 08.10.19 einen Wert von 0,8 Promille. Den 44 Jahre alten polnischen Fahrer erwartet ein Fahrverbot sowie ein Bußgeld.

Uelzen - Lack von zwei Pkw zerkratzt

Den Lack zweier in der Oekonomierrat-Becker-Straße abgestellter Pkw Skoda und Ford zerkratzten Unbekannte vermutlich im Zeitraum vom 07. auf den 08.10.19. Es entstand ein Sachschaden von gut 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - "Zusammenstoß"

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den späten Nachmittagsstunden des 08.10.19 auf der Landesstraße 252 - Demminer Allee. Eine 53 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda Fabia hatte gegen 17:00 Uhr beim Einbiegen von der Kreisstraße 22 von Jastorf kommend auf die Landesstraße einen Pkw Opel eines 32-Jährigen übersehen. Es entstand ein Sachschaden von gut 7000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die 53-Jährige hatte ein Vorfahrt-Achten-Schild missachtet.

Uelzen - "Parkplatzditscher" - Zeugen gesucht - Polizei ermittelt wegen verkehrsunfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht im Rahmen eines sog. "Parkplatzditschers" in den Morgenstunden des 26.09.19 im Parkhaus des REWE-Center Veerßer Straße ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte zwischen 09:00 und 10:00 Uhr vermutlich beim Einparken einen weinroten Pkw Daimler angefahren und so einen Sachschaden von gut 4000 Euro verursacht. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0 bzw. 930-353, entgegen.

