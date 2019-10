Feuerwehr Dorsten

FW-Dorsten: +++ Sattelauflieger in Vollbrand +++

Bild-Infos

Download

Dorsten-Hervest, Hainichenring, 05.10.2019, 08:38 Uhr (ots)

Am heutigen Vormittag war es auf dem ehem. Zechengelände zu einem Brandereignis gekommen. Bei Eintreffen der hauptamtlichen Wache war ein am Straßenrand abgestellter Sattelauflieger in Brand geraten. Schon auf der Anfahrt zur Einsatzstelle war eine deutliche Rauchentwicklung zu erkennen. Ein Übergreifen auf die Zugmaschine und weitere Fahrzeuge konnte durch einen massiven Löschangriff und aufgrund der Nähe zur Hauptfeuer- und Rettungswache noch rechtzeitig verhindert werden. Um alle Brandnester zu erreichen, wurde ein Radlader angefordert. Mit diesem konnten die schweren Papierrollen vom Auflieger abgeladen und abgelöscht werden.

Die Einsatzstelle wurde abschließend zur weiteren Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben. Im Einsatz befanden sich die hauptamtliche Wache und der Löschzug Hervest I. (DH)

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Dorsten

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dirk Heppner

Telefon: 02362/66-3280

E-Mail: dirk.heppner@dorsten.de

Original-Content von: Feuerwehr Dorsten, übermittelt durch news aktuell