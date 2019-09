PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg von Mittwoch, 04.09.2019

Limburg (ots)

1. Verkehrsunfallflucht in Dornburg, Dornburg - Langendernbach, Bahnhofstraße / Mainzer Landstraße (B54), Dienstag, 03.09.2019, 16:15 Uhr

(te)Am Dienstagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Dornburg - Langendernbach. Die 68-jährige Beteiligte wartete, nach eigenen Angaben, mit ihrem PKW im Kreuzungsbereich der Bahnhofstraße und der B54, um später in Richtung Irmtraut nach links abzubiegen. Der Unfallverursacher befuhr ebenfalls die Bahnhofstraße, bog jedoch mit seinem Fahrzeug samt Anhänger nach rechts in Richtung Elbgrund ab. Hierbei wurde das Fahrzeug der wartenden 68-Jährigen durch den ausscherenden Anhänger beschädigt. Der Verursacher hielt nicht an, sondern entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden im Bereich der hinteren, rechten Fahrzeugseite wird auf circa 6.000 Euro geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Limburg unter der (06431) 9140 - 0 zu melden.

2. Verkehrsunfallflucht in Löhnberg, Löhnberg, Wetzlarer Straße, Montag, 02.09.2019, 22:30 Uhr bis Dienstag, 03.09.2019, 06:50 Uhr

(te)In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Löhnberg. Die Geschädigte parkte ihren gelben Mazda 3 gegen 22:30 Uhr in einer Parkbucht in der Wetzlarer Straße. Am nächsten Morgen, gegen 06:50 Uhr, bemerkte sie den Schaden auf der linken Fahrzeugseite, der auf circa 2.000 Euro geschätzt wird. Ein unbekannter Unfallverursacher hatte den PKW, vermutlich beim Vorbeifahren, touchiert und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Weilburg unter der (06471) 9386 - 0 zu melden.

3. Verkehrsunfallflucht in Bad Camberg, Bad Camberg, Robert-Bosch-Straße (Parkplatz), Dienstag, 03.09.2019, 12:00 Uhr bis 12:15 Uhr

(te)Am Dienstagmittag, zwischen 12:00 Uhr und 12:15 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Bad Camberg. Die Geschädigte stellte ihren roten Mazda 2 auf einem Parkplatz vor dem Dänischen Bettenlager in der Robert-Bosch-Straße ab. Der Unfallverursacher beschädigte den PKW, vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken, und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Mazda wurde weißer Fremdlack festgestellt. Der Schaden wird auf circa 1.000 Euro beziffert. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Limburg unter der (06431) 9140 - 0 zu melden.

