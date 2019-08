Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Mehrere Einsätze bei der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Mülheim an der Ruhr (ots)

Drei kurz aufeinander folgende Einsätze beschäftigten die Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr am heutigen Nachmittag. Um 17:18 Uhr wurde der Leitstelle ein Zimmerbrand im Bereich Am Wasserturm gemeldet. Es wurde umgehend der Löschzug der Feuerwache 2 entsandt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich im Zuge der Erkundung heraus, dass Essen auf einem Herd angefangen hatte zu brennen. Die Bewohnerin konnte das Gebäude selbständig verlassen und wurde zur Sicherheit durch den Rettungsdienst untersucht. Durch die Feuerwehr wurde die Wohnung kontrolliert und mittels Hochleistungslüfter belüftet. Zeitgleich wurde der Löschzug der Feuerwache 1 zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Die vorgehenden Trupps erkundeten den Auslösebereich und konnten nach kurzer Zeit Entwarnung geben.

Direkt von dieser Einsatzstelle ist der Löschzug zu einem Folgeeinsatz im Westen der Stadt alarmiert worden. Anwohner hatten den Warnton eines ausgelösten Heimrauchmelders wahrgenommen und die Feuerwehr über den Notruf 112 verständigt. Mit dem Einsatzstichwort "Heimrauchmelder ausgelöst" wurde daraufhin der Löschzug der Feuerwache 1 alarmiert. Vor Ort verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zu der betroffenen Wohnung und kontrollierten diese. Glücklicherweise gab es auch hier keinen Personenschaden. Der Einsatz konnte nach ca. 30 Minuten beendet werden. (Schu/TRu)

