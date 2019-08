Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Tiefgaragenbrand

Mülheim an der Ruhr

Am Mittwoch, 21.08.2019 wurde der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr um 13.40 Uhr ein Tiefgaragenbrand an der Eppinghoferstraße gemeldet. Umgehend wurden zwei Löschzüge, der Führungsdienst sowie ein Sonderfahrzeug zur Einsatzstelle entsandt. Bei Eintreffen der ersten Kräfte konnte eine erhöhte Konzentration von Motorabgasen festgestellt werden. Der betroffene Bereich wurde anschließend mit zwei Hochleistungslüftern belüftet. Der Einsatz war nach zirka 45 Minuten beendet.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen kam es im Bereich Eppinghoferstraße/Parallelstraße zu Verkehrseinschränkungen. (TTü)

