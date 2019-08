Polizei Düsseldorf

POL-D: Achtung! Falsche Polizeibeamte! - Betrügerische Telefonate rund ums Online-Banking - Polizei warnt vor den Maschen der Täter

Die Polizei warnt vor den immer neuen Maschen der Täter, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgeben und es auf das Vermögen der Angerufenen abgesehen haben.

In den letzten Wochen hat die Polizei Düsseldorf zwei Fälle aufgenommen, in denen erneut ältere Menschen telefonisch eingehend nach ihren Vermögenswerten befragt wurden. Als sich im Rahmen dieser fingierten Gespräche herauskristallisierte, dass die Senioren auch online auf ihre Konten zugreifen können, wurden sie aufgefordert, mithilfe der "Polizei" die Gelder zu transferieren und so in Sicherheit vor dem Zugriff "Krimineller" zu bringen. Hierbei wurden die Angerufenen auch zur Nennung sensibler Daten und ihrer Transaktionsnummern (TAN) angehalten. Mithilfe dieser Daten sind die Täter faktisch in der Lage die Kontrolle über die Online-Verwaltung von Konten zu erlangen und diese zu leeren. Glücklicherweise entstand bei den zwei bekannt gewordenen Sachverhalten kein Schaden für die Opfer.

In dem Zusammenhang warnt die Polizei erneut:

- Geben Sie telefonisch keine Auskunft zu Ihren Vermögensverhältnissen!

- Geben Sie telefonisch keine sensiblen Daten preis, insbesondere persönliche Daten, Kontoverbindungen und deren Zugriffschutz (Passwörter, TAN)!

