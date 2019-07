Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Pizza-Lieferant ohne Führerschein

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Mittwochabend streifte gegen 18:45 Uhr ein Pizza-Lieferant ein DRK-Fahrzeug in der Karl-Friedrich-Straße. Da der 22-jährige Fahrer angab, seine Papiere nicht bei sich zu haben, sollte er zu seiner Wohnanschrift begleitet werden, um dort die nötigen Papiere einzusehen. Unterwegs hielt der junge Mann allerdings an, um zu erklären, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Nun muss er mit einer Anzeige rechnen, ebenso der Halter des Fahrzeugs, der Verantwortliche der Pizzeria.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Walter Roth

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell