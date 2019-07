Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Sattelzug wechselt Fahrstreifen und verursacht Unfall - Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Der bislang unbekannte Fahrer eines Sattelzuges verursachte am Donnerstagvormittag im Stadtteil Neckarstadt-West einen Verkehrsunfall und fuhr anschließend einfach weiter. Der Mann war kurz vor 11 Uhr mit seinem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen der Untermühlaustraße in Richtung Mannheim-Sandhofen unterwegs. An der Einmündung zur Waldhofstraße wechselte der ortsunkundige Sattelzugfahrer unvermittelt auf die linke Spur. Ein nachfolgender 41-jähriger Fiat-Fahrer musste daraufhin eine Gefahrenbremsung durchführen, um eine Kollision zu verhindern. Ein dahinter fahrender 23-Jähriger konnte seinen VW nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und fuhr dem Fiat auf. Anschließend fuhr ein 37-jähriger VW-Fahrer auf den 23-Jährigen auf. Der Sattelzugfahrer setzte seine Fahr einfach fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Alle Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrer, bzw. zum flüchtigen Sattelzug geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4045 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell